Более 350 мероприятий состоится в рамках книжной ярмарки в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая будет проходить 2–5 сентября в выставочном комплексе «Гостиный двор», состоится более 350 различных мероприятий: от презентации новых книг до поэтических перформансов. На мероприятии выступят такие известные авторы, как Дарья Донцова, Захар Прилепин, Татьяна Устинова и многие другие.

Для семей с детьми подготовлена обширная программа мастер-классов и большое количество детской литературы. Более взрослым ребятам будут интересны встречи с писателями подростковой литературы, а их родители смогут пообщаться с детскими и юношескими психологами и педагогами.

Фото: Пресс-служба ММКЯ

На площадке «Библиотеки Москвы» можно будет оформить единый читательский билет и сразу взять книги домой. Департамент культуры города Москвы специально для посетителей ММКЯ организовал литературные экскурсии по городу, а программа «Книги в городе» объединит все книжные события столицы вне основной площадки ММКЯ в Гостином дворе.

Ранее сообщалось, что в рамках ММКЯ пройдет награждение победителей главного литературного конкурса «Книга года». Более 20 лет в рамках книжной ярмарки выбираются лучшие новинки года, а победителей награждают памятными дипломами и статуэтками.