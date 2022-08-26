Опубликован шорт-лист номинантов на главную премию «Книги года»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

1 сентября в Москве состоится торжественная церемония открытия 35-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), а также награждение победителей главного литературного конкурса «Книга года». Более двадцати лет в рамках книжной ярмарки выбираются лучшие новинки года, а победителей награждают памятными дипломами и статуэтками.

Гран-при конкурса «Книга года» получит издание, признанное важнейшим общественным событием года. В этом году в шорт-лист номинантов на главную премию вошли: «100 лет Персимфанса», «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», «Немая империя. Видимая и невидимая Россия 1908-1918».

Книги также рассматриваются в различных тематических номинациях: в социальных, гуманитарных, естественно-научных областях, а также книги для подрастающего поколения и издания с неординарным дизайном и авторским художественным оформлением. Кроме того, существует отдельная номинация для электронных книг.

В Москве ранее завершился VIII книжный фестиваль «Красная площадь», который проходил у стен Кремля с 3 по 6 июня. Гостями литературного праздника с участием более 400 российских издательств, представивших книги читателям, стали почти 200 тысяч человек. Онлайн-аудитория мероприятий фестиваля составила более 9 млн человек.