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Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморья

Олег Кожемяко vk.com/primorskykray

Олег Кожемяко

политика [ версия для печати ]

Самовыдвиженец Олег Кожемяко по результатам подсчёта всех бюллетеней получил 61,88% голосов.  

Депутат от ЛДПР Андрейченко набрал 25,16% и занимает второе место. Третье место занимает Алексей Тимченко — 5,17%, а Роза Чемерис  четвёртое с 3,8%.

Итоги выборов губернатора Приморья станут известны 18 декабря. Именно в этот день будет будет названо имя нового губернатора, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

Как сообщал News.ru, команду администрации Приморского края ждут кадровые изменения в случае победы Олег Кожемяко на выборах. По его словам, в первую очередь нужно будет устранить проблемы, которые «были допущены в Приморье в последнее время». Он также отметил, что рассчитывает на финансовую помощь федерального центра.


#выборы #приморскийкрай #ОлегКожемяко
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