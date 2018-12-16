Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморья

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Олег Кожемяко

Самовыдвиженец Олег Кожемяко по результатам подсчёта всех бюллетеней получил 61,88% голосов.

Депутат от ЛДПР Андрейченко набрал 25,16% и занимает второе место. Третье место занимает Алексей Тимченко — 5,17%, а Роза Чемерис четвёртое с 3,8%.

Итоги выборов губернатора Приморья станут известны 18 декабря. Именно в этот день будет будет названо имя нового губернатора, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

Как сообщал News.ru, команду администрации Приморского края ждут кадровые изменения в случае победы Олег Кожемяко на выборах. По его словам, в первую очередь нужно будет устранить проблемы, которые «были допущены в Приморье в последнее время». Он также отметил, что рассчитывает на финансовую помощь федерального центра.