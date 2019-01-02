Власти планируют около 50 законопроектов в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план деятельности правительства в сфере работы над новыми законами в 2019 году. Документ предусматривает разработку 49 законопроектов.
Среди них, в частности, проекты в сферах здравоохранения, социальной поддержки, пенсионной системы, образования, государственной и общественной безопасности, информационной безопасности, бюджетной системы и банковского сектора.
План был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 17 декабря 2018 года, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0−0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По предварительной оценке ведомства, уровень инфляции — выше прогноза, рост ВВП — ниже.