Власти планируют около 50 законопроектов в 2019 году

https://news.ru/storage/news/8c98d349cbad711bfaf7183d4e440ef3/3fd0941e-88ba-4e61-ba3a-757ebf038eef_850.jpg twitter.com/Russian Government

Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план деятельности правительства в сфере работы над новыми законами в 2019 году. Документ предусматривает разработку 49 законопроектов.

Среди них, в частности, проекты в сферах здравоохранения, социальной поддержки, пенсионной системы, образования, государственной и общественной безопасности, информационной безопасности, бюджетной системы и банковского сектора.

План был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 17 декабря 2018 года, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0−0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По предварительной оценке ведомства, уровень инфляции — выше прогноза, рост ВВП — ниже.