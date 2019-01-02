USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,848.01 $
МОСКВА-3°C16:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Власти планируют около 50 законопроектов в 2019 году

Дмитрий Медведев twitter.com/Russian Government

Дмитрий Медведев

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план деятельности правительства в сфере работы над новыми законами в 2019 году. Документ предусматривает разработку 49 законопроектов.

Среди них, в частности, проекты в сферах здравоохранения, социальной поддержки, пенсионной системы, образования, государственной и общественной безопасности, информационной безопасности, бюджетной системы и банковского сектора.

План был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 17 декабря 2018 года, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0−0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По предварительной оценке ведомства, уровень инфляции — выше прогноза, рост ВВП — ниже.


#россия #законопроекты #правительство
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
происшествия 10:53, 31 декабря 2018
Правительство пообещало помочь пострадавшим в Магнитогорске
технологии 14:25, 24 декабря 2018
Правительство покроет связью в диапазоне LTE-450 всю РФ
политика 15:07, 19 декабря 2018
Правительство поможет судостроителям
Лента новостей
спорт 16:22
Роналду поведал о реакции родных на слухи об изнасиловании
технологии 16:20
Четырнадцать станций метро откроют в Москве в 2019 году
в мире 16:17
Отсутствие денег довело украинских шахтёров до голодовки
в мире 16:13
Шторм задерживает поезда из Петербурга в Финляндию
в мире 16:10
Мужчина в Индии уснул с мобильником и умер
Другие новости
политика 13:56
Глава Крыма: украинские националисты ищут сапог хозяина
политика 22:01
Депутат: референдума по передаче Курил не будет
политика 18:24
Клинцевич опроверг передачу части Курил Японии
политика 13:52
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top