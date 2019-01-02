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Счётная палата оценила рост доходов россиян в 2018 году

Алексей Кудрин Сергей Булкин/News.ru

Алексей Кудрин

экономика [ версия для печати ]

Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0−0,4% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По предварительной оценке ведомства, уровень инфляции — выше прогноза, рост ВВП — ниже.

Кудрин отметил, что правительству «приходится начинать с низкого старта». СП оценивает инфляцию в 4,2%, а рост ВВП — в 1,5%. При этом, по оценкам Росстата, за ноябрь рост доходов составил 3%, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан начался в четырёх российских регионах. Новый налоговый режим введён в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.


#россия #доходы #счетнаяпалата
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