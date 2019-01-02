Счётная палата оценила рост доходов россиян в 2018 году

https://news.ru/storage/news/0bd483e19e1837f945af9df25ba901eb/bf4b2462-a81d-4643-affc-7249b5a3eb1b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алексей Кудрин

Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0−0,4% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По предварительной оценке ведомства, уровень инфляции — выше прогноза, рост ВВП — ниже.

Кудрин отметил, что правительству «приходится начинать с низкого старта». СП оценивает инфляцию в 4,2%, а рост ВВП — в 1,5%. При этом, по оценкам Росстата, за ноябрь рост доходов составил 3%, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан начался в четырёх российских регионах. Новый налоговый режим введён в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.