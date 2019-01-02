Налогу для самозанятых дали старт в России

https://news.ru/storage/news/6deb2aebd87aba524e524caff3235d09/1f01bdf9-7344-420d-9540-6ca188e8e08b_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан начался в четырёх российских регионах. Новый налоговый режим введён в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Предполагается, что он продлится до 31 декабря 2028 года.

Воспользоваться им смогут те, кто получает доход от деятельности, в которой нет работодателя и наёмных работников. К профессиональному доходу будет относиться и доход от использования имущества.

Проводить через новый налоговый режим нельзя доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также от продажи долей в уставном капитале организаций, паёв в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах.

Налоговый период будет составлять месяц, оплачивать налог надо не позднее 25-го числа следующего месяца. Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации индивидуальным предпринимателям и юрлицам.

Использовать новый налоговый режим можно с доходов не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Помимо этого, налогоплательщики по желанию смогут уплачивать с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в эксперименте не потребуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нём. При первой регистрации начисляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Эти деньги можно направить на уплату налога.

Данные о транзакциях, подлежащих налогообложению, придётся вносить в приложение самостоятельно, а вот сумма налога уже будет определена автоматически. Оплату производить можно будет с привязанной к профилю банковской карты.

Покупатель при использовании мобильного приложения будет получать фискальный чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. За нарушения порядка передачи фискального чека предусмотрен штраф в размере 20% от суммы расчётов, проведённых с нарушением, но не менее 1 тыс. рублей. Во второй раз в течение полугода штраф составит уже 100% суммы таких расчётов, но не более 5 тыс. рублей. Вместе с тем в первый год проведения эксперимента штрафы применяться не будут.

Параметры эксперимента в течение 10 лет обещают оставлять неизменными. В региональные бюджеты планируется направлять 63% дохода от налога, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 37% доходов.

Ранее, как сообщал News.ru, министр финансов Антон Силуанов заявлял о том, что легализации самозанятых могло бы способствовать введение моратория на проведение проверок их деятельности контролирующими органами. По его мнению, важно создать условия для того, чтобы россияне могли легко зарегистрироваться, не иметь проблем с налоговыми службами и отчётностью.