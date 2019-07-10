https://static.news.ru/photo/db494134-a2dc-11e9-a319-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Турция планирует применить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в случае нападения на страну. Об этом глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на борту самолёта, возвращаясь из Боснии и Герцеговины.

Если нам будет нужно, то мы будем вправе их использовать. Если кто-то на нас нападёт, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию, – цитирует турецкого президента ТАСС .

Он отметил, что Турция собирается участвовать в совместном с Россией производстве С-400. По словам Эрдогана, соглашение о совместном выпуске ЗРС было достигнуто ещё в начале переговоров.

Надеюсь, что мы перейдём к совместному производству, сейчас каких-либо проблем нет. Разные спекуляции исходят от тех сторон, которые хотят, чтобы мы отказались от покупки С-400, – сказал Эрдоган.

Как ранее писал News.ru, в Госдепе США в очередной раз предупредили Турцию о негативных последствиях приобретения у России С-400. Среди них – прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35.