https://static.news.ru/photo/db494134-a2dc-11e9-a319-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Турция планирует применить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в случае нападения на страну. Об этом глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на борту самолёта, возвращаясь из Боснии и Герцеговины.
Если нам будет нужно, то мы будем вправе их использовать. Если кто-то на нас нападёт, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию, – цитирует турецкого президента ТАСС.
Он отметил, что Турция собирается участвовать в совместном с Россией производстве С-400. По словам Эрдогана, соглашение о совместном выпуске ЗРС было достигнуто ещё в начале переговоров.
Надеюсь, что мы перейдём к совместному производству, сейчас каких-либо проблем нет. Разные спекуляции исходят от тех сторон, которые хотят, чтобы мы отказались от покупки С-400, – сказал Эрдоган.