https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лефортовский суд отправил в СИЗО мужа обвиняемой в госизмене Константина Антонца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц двадцать четыре суток, то есть до 3 сентября, — сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Жена арестованного Антонца Антонина Зимина была задержана летом прошлого года. Ей вменяют передачу секретных данных в Литву начиная с 2015 года. Помимо этого, её обвиняют в рассекречивании действующего сотрудника ФСБ.

Ни Антонец, ни Зимина своей вины не признают.

Ранее News.ru писал о том, что суд арестовал помощника полпреда в Уральском федеральном округе, подозреваемого в госизмене.