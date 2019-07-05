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Силовики задержали в Казани кассира банка из Башкортостана, подозреваемую в похищении более 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками УФСБ по Республике Башкортостан и МВД по Республике Татарстан установлено местонахождение подозреваемой в совершении хищения денежных средств из...