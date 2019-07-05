Лефортовский суд отправил под стражу помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, передаёт корреспондент News.ru из зала суда. Мужчина подозревается в государственной измене.
Избрать Воробьёву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 30 суток, до 4 сентября, — сказал судья.
Об аресте Воробьёва ходатайствовала ФСБ.
Заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержат информацию, относящуюся к государственной тайне. Статья «Государственная измена» предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.