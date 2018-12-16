Франция опровергла связь РФ с «жёлтыми жилетами»

https://news.ru/storage/news/4f0118a9593664d5200dd7762c631ee0/2b7ebaf5-2fab-4c8c-a09f-8c952654b32a_850.jpg Michele Spatari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французские спецслужбы прокомментировали информацию о возможной причастности России к организации беспорядков. Силовикам пока не удалось найти «российский след» в погромах в Париже и других французских городах.

«На сегодняшний день их причастность (РФ) к движению („жёлтых жилетов“) не установлена», — сказал источник изданию Le Journal du Dimanche.

В МИД Франции сообщали о расследовании якобы «причастности» России к протестным акциям.

В Кремле отвергли обвинения, назвав митинги, которые продолжаются во Франции месяц, внутренним делом страны.

Ранее российский МИД пообещал пожаловаться в ОБСЕ на корреспондента BBC. Журналистка просила помощи в поисках следов российского вмешательства в протесты в Париже, писал News.ru.