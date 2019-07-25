https://static.news.ru/photo/bacee0fa-aeba-11e9-ae28-fa163e074e61_1024.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь решила не идти на допрос в Следственный комитет. По словам политика, это связано с тем, что в таком случае она не успеет на рассмотрение её апелляции в Мосгоризбиркоме.

Пригнали целого подполковника из МВД по ЦАО вручить повестку. На 10 утра, в качестве свидетеля по уголовному делу, по какому именно — не указано. В 11 ч — апелляция в Мосгоризбиркоме, буду там, — написала она в Twitter.

Пригнали целого подполковника из МВД по ЦАО вручить повестку. На 10 утра, в качестве свидетеля по уголовному делу, по какому именно не указано.



В 11 ч апелляция в Мосгоризбиркоме, буду там. pic.twitter.com/b0IIReJoOw — Соболь Любовь (@SobolLubov) 25 июля 2019 г.

Юлия Галямина, которую не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, тоже не пошла на допрос.

К следователям явились Дмитрий Гудков, которому также отказал Мосизбирком, и ставший кандидатом, но выступавший на акциях оппозиции Сергей Цукасов. Кандидат в депутаты столичной думы от «Яблока» Кирилл Гончаров сообщил в Telegram, что сегодня, 25 июля, в 10:53 получил повестку о вызове на допрос, который назначен на 10:00 того же дня.

24 июля у директора Фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова, а также у Дмитрия Гудкова и двух его соратников прошли обыски. А основателя ФБК Алексея Навального арестовали за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия на 30 суток.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» и начал допрос участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов.

Как писал News.ru, оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, снятые властями с выборов якобы из-за «брака» в подписях, собрали более тысячи заявлений москвичей, которые требуют считать их подписи действительными. Заявления состоят из формы с фамилией, именем и отчеством, адресом, телефоном, скана паспорта и видеообращения.