https://static.news.ru/photo/ded64828-aa0d-11e9-916a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, снятые с выборов из-за «брака» в подписях, собрали более тысячи заявлений москвичей, которые требуют считать их подписи действительными. Заявления состоят из формы с фамилией, именем и отчеством, адресом, телефоном, скана паспорта и видеообращением.

У кандидатов есть несколько дней на обжалование решения Мосгоризбиркома. В комиссии заявили, что готовы рассмотреть заявления и перепроверить подписи, которые могли «забраковать» некорректно.

При этом, по словам эксперта по электоральному праву Сергея Кабышева, кандидатам, которые не доверяют избиркому, стоит сразу обратиться в суд. Инстанция точно сможет вызвать свидетелей и установить факт подписи, передаёт « Коммерсант ».

Как ранее писал News.ru, председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов утверждает, что подход ко всем претендентам на депутатские места в Мосгордуме одинаковый. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первого этапа избирательной кампании.