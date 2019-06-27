https://static.news.ru/photo/dd31516e-98d5-11e9-ae38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vedat Xhymshiti/Global Look Press

Журналисты издания VICE провели расследование в здании британского парламента. Они искали следы кокаина в туалетах с помощью специальных салфеток, которые меняют цвет. При попадании наркотика салфетки вместо розовых становятся синими.

Анализ проводился в девяти посещаемых депутатами местах. В четырёх туалетах индикатор показал положительный результат, передаёт телеканал « 360 ». При этом наибольшее количество следов обнаружили в помещении у бара, куда допускаются только высокопоставленные чиновники, законодатели, гости парламентских мероприятий и репортёры пула.

Ранее News.ru писал, что сопровождавший президента Бразилии на саммит G20 офицер ВВС Маноэль Силва Родригес арестован за транспортировку 39 кг кокаина. Военного задержали в аэропорту Севильи во время промежуточной посадки резервного борта.