https://static.news.ru/photo/3ceb808c-ae04-11e9-81d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье 141 УК — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Дело возбуждено по итогам проверки.

Об этом сообщает сайт Следственного управления СК по Москве.

Пресс-служба ведомства уточнила, что речь идёт о несогласованных митингах и пикетах возле Мосгоризбиркома.

По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома. Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий, — сказано в сообщении.

Правозащитный проект «Апология протеста» совместно с Агорой заявил о готовности при необходимости подключиться и обеспечить всех задержанных адвокатской помощью.

Глава «Апологии протеста» Алексей Глухов в разговоре с News.ru назвал подобные действия следственных органов превентивной мерой перед запланированной акцией 27 июля.

Утром задержали участников митингов из ФБК, в том числе и Навального. Это сигнал всем желающим принять участие в новой акции — не выходить, — сказал он.

Кроме того, адвокат напомнил, что вчера ГУВД Москвы распространило сообщение с требованием не участвовать в планируемом протесте.

Также Глухов уточнил, что уголовное дело возбуждено против неустановленного круга лиц, поэтому фигурантами могут оказаться от двух до нескольких десятков человек.

Фигурантами могут оказаться не только самовыдвиженцы, которые выступили инициаторами протестов, но и их активные участники. Думаю, могут начать задерживать и проводить обыски, — считает он.

Адвокат также предположил, что в случае с выборами в Мосгордуму власть не готова идти на уступки, так как тема довольна политизированная.

Протесты в сквере в Екатеринбурге и дело Голунова — менее политизированы и не являются федеральной повесткой. Здесь же идёт речь об органе власти. Мосгордума — это вопрос утверждения бюджета Москвы, — заключил он.

Пикеты и акции начались около здания Мосгоризбиркома после того, как инстанция отказалась регистрировать кандидатами в депутаты нескольких независимых самовыдвиженцев. Комиссия забраковала их подписи и отказала в участии в выборах. 21 июля в поддержку независимых кандидатов прошёл многотысячный санкционированный митинг.

Ранее News.ru писал о том, что независимые кандидаты в Мосгордуму планируют неделю пикетов у мэрии.