https://static.news.ru/photo/8950bbfa-ac91-11e9-8ccd-fa163e074e61_1024.jpg Любовь Соболь и Иван Жданов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Независимые кандидаты в Московскую городскую думу намерены пикетировать столичную мэрию в течение недели. Таким образом они рассчитывают добиться регистрации всех кандидатов, собравших подписи в свою поддержку.

Об этом заявил выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он уже провёл одиночный пикет напротив мэрии, у памятника Юрию Долгорукому. Во время акции Жданова задержали сотрудники полиции, однако позже отпустили, передаёт « Свободная пресса ».

После задержания Жданова на пикет вышел кандидат от партии КПРФ Тимур Абушаев.

Ранее News.ru писал, что оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых сняли с выборов из-за «брака» в подписях, собрали более тысячи заявлений москвичей, подтверждающих достоверность подписей. Они состоят из формы с фамилией, именем и отчеством, адресом, телефоном, скана паспорта и видеообращения. В Мосгоризбиркоме заявили, что готовы перепроверить подписи, которые могли «забраковать» некорректно.