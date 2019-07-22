Независимые кандидаты в Московскую городскую думу намерены пикетировать столичную мэрию в течение недели. Таким образом они рассчитывают добиться регистрации всех кандидатов, собравших подписи в свою поддержку.
Об этом заявил выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он уже провёл одиночный пикет напротив мэрии, у памятника Юрию Долгорукому. Во время акции Жданова задержали сотрудники полиции, однако позже отпустили, передаёт «
После задержания Жданова на пикет вышел кандидат от партии КПРФ Тимур Абушаев.
Ранее News.ru писал, что оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых сняли с выборов из-за «брака» в подписях, собрали более тысячи заявлений москвичей, подтверждающих достоверность подписей. Они состоят из формы с фамилией, именем и отчеством, адресом, телефоном, скана паспорта и видеообращения. В Мосгоризбиркоме заявили, что готовы перепроверить подписи, которые могли «забраковать» некорректно.