Любовь Соболь и Иван Жданов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Независимые кандидаты в Московскую городскую думу намерены пикетировать столичную мэрию в течение недели. Таким образом они рассчитывают добиться регистрации всех кандидатов, собравших подписи в свою поддержку.

Об этом заявил выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он уже провёл одиночный пикет напротив мэрии, у памятника Юрию Долгорукому. Во время акции Жданова задержали сотрудники полиции, однако позже отпустили, передаёт «Свободная пресса».

После задержания Жданова на пикет вышел кандидат от партии КПРФ Тимур Абушаев.

Ранее News.ru писал, что оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых сняли с выборов из-за «брака» в подписях, собрали более тысячи заявлений москвичей, подтверждающих достоверность подписей. Они состоят из формы с фамилией, именем и отчеством, адресом, телефоном, скана паспорта и видеообращения. В Мосгоризбиркоме заявили, что готовы перепроверить подписи, которые могли «забраковать» некорректно.

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