Россия должна участвовать в механизме INSTEX. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Механизм INSTEX должен быть открыт для третьих стран. Россия должна быть в их числе, — подчеркнул Рябков.
Он назвал придание оперативного характера механизму INSTEX по обслуживанию торговых операций с Ираном началом пути, передаёт
INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов) был создан Францией, Великобританией и Германией в качестве способа противодействия антииранским санкциям США в 2019 году.
Как писал News.ru, Сергей Рябков заявил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД. Пока же заявления альянса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности представляют собой пропаганду.