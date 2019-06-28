https://static.news.ru/photo/7525e4ac-99c2-11e9-9979-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия должна участвовать в механизме INSTEX. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Механизм INSTEX должен быть открыт для третьих стран. Россия должна быть в их числе, — подчеркнул Рябков.

Он назвал придание оперативного характера механизму INSTEX по обслуживанию торговых операций с Ираном началом пути, передаёт ТАСС .

INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов) был создан Францией, Великобританией и Германией в качестве способа противодействия антииранским санкциям США в 2019 году.

Как писал News.ru, Сергей Рябков заявил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД. Пока же заявления альянса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности представляют собой пропаганду.