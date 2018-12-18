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Россия «сделает выводы» из голосования в ООН по Крыму

Server Amzayev/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Резолюция ООН о милитаризации Крыма никак не отразится на внутренней политике России, заявили в Совете Федерации. Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров охарактеризовал документ как «откровенное вмешательство во внутренние дела России».

Он подчеркнул, что Крым и Севастополь с 2014 года являются территорией Российской Федерации и какие поставки туда производятся — «дело только Москвы».

«Голосование не имеет обязательного характера, но меня смущает позиция ряда стран, которые принимали в нём участие или же решали воздержаться. Понятно, что единогласно и консолидированно реагируют участники НАТО и их союзники, всё это поддерживает Вашингтон», — сказал Джабаров в интервью ФАН.

Он также выразил мнение, что «легитимность этой резолюции под большим вопросом», так как многие страны во время голосования воздержались. При этом сенатор отметил, что «воздержаться проще простого, но всегда надо иметь свою позицию, тем более с некоторыми государствами у России союзнические отношения».

По словам Джабарова, «Россия сделает выводы, посмотрев на итоги голосования в ООН».

Ранее, как сообщал News.ru, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. Свои голоса за документ отдали представители 66 стран, против проголосовали 19, воздержались — 72.


#украина #россия #крым #оон
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