Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Госдума не будет отзывать поданное в правительство заявление о введении экономических санкций против Грузии. Слова президента Владимира Путина, что это чрезмерная реакция, на намерение депутатов не повлияли.

Документ даёт право кабмину разрабатывать ответные меры при необходимости, — приводит РИА Новости слова председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. Как отмечают в...