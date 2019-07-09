Госдеп сообщил, что Россия и Соединенные Штаты собираются запустить стратегический диалог по широкому кругу вопросов.
Предварительная встреча пройдёт в Хельсинках. Её проведут представитель МИД России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Переговоры должны положить начало стратегического диалога.
Заместитель госсекретаря Хейл также увидится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым для проведения предварительной встречи с целью запуска широкого стратегического политического диалога по американо-российским отношениям, — сообщает внешнеполитическое ведомство США.
Далее Хейл отправится в Эстонию, Чехию, Молдавию и Великобританию, передаёт
Как ранее писал News.ru, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон отметила важность диалога между США и РФ. Также она сказала, что Америка не собирается ничего менять в контроле над ядерным вооружением.