https://static.news.ru/photo/bb3784aa-9a49-11e9-99a3-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал итоги переговоров с премьером Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 в Японии. Британские СМИ писали, что лидер консерваторов встретила главу Кремля «морозным рукопожатием» и в очередной раз напомнила про отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Премьер-министр ставила вопросы по делу Скрипалей <...> Действительно, она настроена жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме, но всё-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные, — приводит ТАСС слова главы РФ.

Путин отметил, что за восстановление полноформатных отношений выступают и представители бизнеса из Великобритании, с которыми президент встречался в Москве:

Ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить, хочет развивать сотрудничество. Поэтому задача политиков как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации, а лучше — поддержать эти позитивные тенденции.

В целом Путин считает прошедшую встречу с Мэй позитивным шагом в направлении восстановления отношений между странами. На Даунинг-стрит положение дел оценивают иначе.

Британские издания приводят текст официального пресс-релиза офиса премьер-министра, описывающий краткое содержание претензий, высказанных Мэй Путину в Осаке. В первую очередь они касаются дела Скрипалей, которое Путин в интервью Financial Times охарактеризовал как историю, которая «не стоит и пяти копеек». Мэй, наоборот, подчеркнула, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства участия России в диверсии и в связи с этим отношения между двумя странами «ещё долго не будут нормальными».