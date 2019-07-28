Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота обошёл на катере парадную линию кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Главнокомандующий поприветствовал и поздравил их экипажи с борта катера «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова.
На Кронштадтском рейде 28 июля выстроились корабли крупного водоизмещения, которые из-за своих габаритов не могут войти в акваторию Невы. Это ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», большой десантный корабль «Минск».
Впервые в параде на Кронштадтском рейде принимают участие новейший патрульный корабль «Василий Быков», многоцелевые корветы «Стойкий» и «Стерегущий», судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».
После этого смотра глава государства будет принимать парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Его будут транслировать на больших экранах на Дворцовой площади.
В мероприятии примут участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров. Кроме того, прибыли ракетный миноносец Военно-морских сил Китая «Си Ань» и индийский фрегат «Таркаш».
После завершения морской и воздушной частей парада состоится фестиваль военно-морских оркестров, в том числе Таиланда и Вьетнама. Финальным аккордом праздника станет торжественный салют над Невой.
Кроме Санкт-Петербурга парады пройдут во Владивостоке, Севастополе и Астрахани. Праздник отметят и российские моряки, проходящие службу в сирийском порту Тартус, писал News.ru.