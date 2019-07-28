https://static.news.ru/photo/ba865034-b107-11e9-bb5a-fa163e074e61_1024.jpg На Кронштадтском рейде перед началом Главного военно-морского парада Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота обошёл на катере парадную линию кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Главнокомандующий поприветствовал и поздравил их экипажи с борта катера «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова.

На Кронштадтском рейде 28 июля выстроились корабли крупного водоизмещения, которые из-за своих габаритов не могут войти в акваторию Невы. Это ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», большой десантный корабль «Минск».

Впервые в параде на Кронштадтском рейде принимают участие новейший патрульный корабль «Василий Быков», многоцелевые корветы «Стойкий» и «Стерегущий», судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».

После этого смотра глава государства будет принимать парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Его будут транслировать на больших экранах на Дворцовой площади.

В мероприятии примут участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров. Кроме того, прибыли ракетный миноносец Военно-морских сил Китая «Си Ань» и индийский фрегат «Таркаш».

После завершения морской и воздушной частей парада состоится фестиваль военно-морских оркестров, в том числе Таиланда и Вьетнама. Финальным аккордом праздника станет торжественный салют над Невой.



Кроме Санкт-Петербурга парады пройдут во Владивостоке, Севастополе и Астрахани. Праздник отметят и российские моряки, проходящие службу в сирийском порту Тартус, писал News.ru.