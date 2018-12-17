Путин примет участие в итоговом заседании кабинета министров

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Президент РФ Владимир Путин может принять участие в итоговой встрече российского правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

В 2018 году жители страны выбрали самых влиятельных политиков года. Ими стали глава государства (29% опрошенных), министр иностранных дел Сергей Лавров (7%). На третьем месте расположился лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 4%.

Ранее News.ru публиковал содержание поздравительной телеграммы Кремля в честь 60-летия атомного подводного флота России. В своём послании российский лидер заявил, что спуск на воду первой советской АПЛ (третьей в мире) «К-3» стал поворотной вехой в истории ВМФ. Достижение в первую очередь связано с профессионализмом и кропотливой работой всех участников проекта.