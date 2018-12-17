Путин поздравил «атомных» кораблестроителей с юбилеем

https://news.ru/storage/news/ba12366a9c5cca7d67ae87e52b719eea/9d6546bb-27cc-4866-9ccc-ee8895ebf776_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил кораблестроителей России с профессиональным праздником — Днём атомного подводного флота. Отрасль отмечает 60-летний юбилей.

По словам главы государства, спуск на воду первой советской АПЛ (третьей в мире) «К-3» стал поворотной вехой в истории ВМФ. Достижение в первую очередь связано с профессионализмом и кропотливой работой всех участников проекта, говорится в телеграмме на официальном сайте Кремля.

«Нынешнее поколение российских кораблестроителей бережно хранит и развивает традиции своих предшественников, достойно продолжает их дело, модернизирует и обновляет предприятия, строит современные надводные и подводные боевые корабли, в том числе стратегические атомоходы, которые надёжно защищают морские рубежи страны», — заявил Владимир Путин.

Главнокомандующий также поздравил работников отрасли с наступающим Новым годом.

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ одобрил идею пианиста Дениса Мацуева объявить 2023-й Годом музыки в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Народный артист России Мацуев также предложил возродить музыкальный конкурс имени великого композитора, который не проводили уже много лет.