USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Путин поздравил «атомных» кораблестроителей с юбилеем

Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин поздравил кораблестроителей России с профессиональным праздником — Днём атомного подводного флота. Отрасль отмечает 60-летний юбилей.

По словам главы государства, спуск на воду первой советской АПЛ (третьей в мире) «К-3» стал поворотной вехой в истории ВМФ. Достижение в первую очередь связано с профессионализмом и кропотливой работой всех участников проекта, говорится в телеграмме на официальном сайте Кремля.

«Нынешнее поколение российских кораблестроителей бережно хранит и развивает традиции своих предшественников, достойно продолжает их дело, модернизирует и обновляет предприятия, строит современные надводные и подводные боевые корабли, в том числе стратегические атомоходы, которые надёжно защищают морские рубежи страны», — заявил Владимир Путин.

Главнокомандующий также поздравил работников отрасли с наступающим Новым годом.

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ одобрил идею пианиста Дениса Мацуева объявить 2023-й Годом музыки в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Народный артист России Мацуев также предложил возродить музыкальный конкурс имени великого композитора, который не проводили уже много лет.


#путин
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
шоу-бизнес 15:32, 16 декабря 2018
Путин поздравил артиста Николаева с юбилеем
политика 10:53, 16 декабря 2018
Путин поздравил Назарбаева с Днём независимости Казахстана
культура 19:36, 15 декабря 2018
Путин одобрил идею объявить Годом музыки 2023 год
общество 18:06, 15 декабря 2018
Тяжелобольной мальчик рассказал о подарке Путина
Лента новостей
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
Другие новости
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top