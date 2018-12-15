Путин одобрил идею объявить Годом музыки 2023 год

https://news.ru/storage/news/41eead236dae64705b925bd63ff9d31c/d9ec151a-d647-4407-a4eb-ad81be063283_850.jpg Зыков Кирилл/ АГН "Москва"

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу пианиста Дениса Мацуева провести в 2023 году Год музыки в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова.

Данное заявление было сделано на заседании по культуре и искусству в Константиновском дворце Петербурга.

Планируется провести несколько масштабных музыкальных мероприятий. Путин подчеркнул, что они необходимы для культурного развития общества.

Народный артист России Мацуев также предложил возродить музыкальный конкурс имени Рахманинова, который не проводили уже много лет, сообщает телеканал 78.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин назвал дату согласования нового закона о культуре. Закон о культуре будет согласован к марту 2019 года. Глава государства отметил, что этот документ достаточно сложный и необходимо согласовать все его параметры и учесть «народные предложения».