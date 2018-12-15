USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Путин одобрил идею объявить Годом музыки 2023 год

Зыков Кирилл/ АГН "Москва"

культура [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу пианиста Дениса Мацуева провести в 2023 году Год музыки в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова.

Данное заявление было сделано на заседании по культуре и искусству в Константиновском дворце Петербурга.

Планируется провести несколько масштабных музыкальных мероприятий. Путин подчеркнул, что они необходимы для культурного развития общества.

Народный артист России Мацуев также предложил возродить музыкальный конкурс имени Рахманинова, который не проводили уже много лет, сообщает телеканал 78.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин назвал дату согласования нового закона о культуре. Закон о культуре будет согласован к марту 2019 года. Глава государства отметил, что этот документ достаточно сложный и необходимо согласовать все его параметры и учесть «народные предложения».


#россия #путин #САНКТПЕТЕРБУРГ #ДенисМацуев #годмузыки
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 18:47, 15 декабря 2018
Порошенко назвал «чудом» церковь без Путина
общество 18:06, 15 декабря 2018
Тяжелобольной мальчик рассказал о подарке Путина
политика 17:02, 15 декабря 2018
Путин пообещал сходить в цирк
общество 16:10, 15 декабря 2018
Путин недоволен пропагандой наркотиков в рэпе
культура 15:20, 15 декабря 2018
Путин призвал быстрее создавать культурные кластеры
Лента новостей
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
Другие новости
культура 13:56
Режиссёр фильма о блокаде получил предупреждение
культура 13:51
Брежнева вернулась в «ВИА Гру»
В новогоднюю ночь будет много неожиданных дуэтов на ТВ
культура 11:27
«Собибор» оставили без «Оскара»
Зато в шорт-лист попали польский и казахский фильмы
культура 03:53
Драма «Айка» о мигрантах вошла в шорт-лист премии «Оскар»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top