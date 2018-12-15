Путин назвал дату согласования нового закона о культуре

https://news.ru/storage/news/1e6ece94374435de4dcb691b9156a07e/236ae126-02a8-42b8-95d1-756ae2072bdb_850.jpg kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Р Ф Владимир Путин выразил надежду, что закон о культуре будет согласован к марту 2019 года.

«Это сложный документ. Я надеюсь, что в марте следующего года удастся согласовать все параметры этого закона, имея в виду, безусловно, и ваши предложения», — сказал Путин на Совете по культуру и искусству, который проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее News.ru писал о том, что Артём Пальянов, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, рассказал о своих впечатлениях президенту Владимиру Путину. Глава государства позвонил мальчику по телефону и поинтересовался, как прошло путешествие. Артём рассказал, что полёт на вертолете прошёл «обалденно».