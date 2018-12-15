Путин назвал дату согласования нового закона о культуре

Президент Р Ф Владимир Путин выразил надежду, что закон о культуре будет согласован к марту 2019 года.
«Это сложный документ. Я надеюсь, что в марте следующего года удастся согласовать все параметры этого закона, имея в виду, безусловно, и ваши предложения», — сказал Путин на Совете по культуру и искусству, который проходит в Санкт-Петербурге.
Ранее News.ru писал о том, что Артём Пальянов, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, рассказал о своих впечатлениях президенту Владимиру Путину. Глава государства позвонил мальчику по телефону и поинтересовался, как прошло путешествие. Артём рассказал, что полёт на вертолете прошёл «обалденно».