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Тяжелобольной мальчик рассказал о подарке Путина

Артём Пальянов Алексей Никольский/ТАСС

Артём Пальянов

общество [ версия для печати ]

Артём Пальянов, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, рассказал о своих впечатлениях президенту Владимиру Путину. Глава государства позвонил мальчику по телефону и поинтересовался, как прошло путешествие. 

Артём рассказал, что полёт на вертолете прошёл «обалденно».

 Президент посоветовал побыстрее распаковать подарки, которые приготовлены Артёму и его брату.

В конце разговора Путин поздравил семью Пальяновых с наступающим Новым Годом, пожелал хорошего настроения и меньше болеть в новом году. 

Как сообщал News.ru, президент России Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области. Тяжелобольной мальчик мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и его желание пообещал исполнить глава государства.


#владимирпутин #новыйгод
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