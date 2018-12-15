Тяжелобольной мальчик рассказал о подарке Путина

Артём Пальянов, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, рассказал о своих впечатлениях президенту Владимиру Путину. Глава государства позвонил мальчику по телефону и поинтересовался, как прошло путешествие.
Артём рассказал, что полёт на вертолете прошёл «обалденно».
Президент посоветовал побыстрее распаковать подарки, которые приготовлены Артёму и его брату.
В конце разговора Путин поздравил семью Пальяновых с наступающим Новым Годом, пожелал хорошего настроения и меньше болеть в новом году.
Как сообщал News.ru, президент России Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области. Тяжелобольной мальчик мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и его желание пообещал исполнить глава государства.