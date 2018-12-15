Тяжелобольной мальчик рассказал о подарке Путина

https://news.ru/storage/news/1ed1b318419c57ef35611551bae87123/64f4954f-362f-4d9f-99a1-f916de4e4039_850.jpg Алексей Никольский/ТАСС

Артём Пальянов

Артём Пальянов, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, рассказал о своих впечатлениях президенту Владимиру Путину. Глава государства позвонил мальчику по телефону и поинтересовался, как прошло путешествие.

Артём рассказал, что полёт на вертолете прошёл «обалденно».

Президент посоветовал побыстрее распаковать подарки, которые приготовлены Артёму и его брату.

В конце разговора Путин поздравил семью Пальяновых с наступающим Новым Годом, пожелал хорошего настроения и меньше болеть в новом году.

Как сообщал News.ru, президент России Владимир Путин встретился с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области. Тяжелобольной мальчик мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, и его желание пообещал исполнить глава государства.