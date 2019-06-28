Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время переговоров в рамках саммита G-20 в Осаке призвали не делать шагов, способных спровоцировать гонку вооружений.
Об этом по итогам встречи сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи «на полях» саммита G-20 в Осаке обсудили вопросы стратегической стабильности.