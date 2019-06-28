https://static.news.ru/photo/bbeb1888-99a1-11e9-9f4a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время переговоров в рамках саммита G-20 в Осаке призвали не делать шагов, способных спровоцировать гонку вооружений.

Об этом по итогам встречи сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передаёт ТАСС . Он отметил, что американский лидер в ходе переговоров дал указание своей команде, а именно госсекретарю Майклу Помпео, главе Минфина Стиву Мнучину, помощнику президента по нацбезопасности Джону Болтону, пресс-секретарю правительства Стефани Гришэм и и.о. руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни, закрепить договорённость практическими действиями.

Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи «на полях» саммита G-20 в Осаке обсудили вопросы стратегической стабильности.