https://static.news.ru/photo/3c6dba2e-997f-11e9-a867-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков объяснил шутку президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о вмешательстве России в выборы США.

Трамп должен говорить для своих СМИ, что вот, мол, он требует от России не вмешиваться в выборы, потому что общественность требует, чтобы он верил американским спецслужбам, которые говорят, что Россия вмешивается в выборы, — сказал Марков News.ru.

Однако на самом деле Трамп понимает, что американские спецслужбы врут, добавил эксперт.

Трамп во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным «на полях» саммита «Большой двадцатки» в шуточной форме два раза сказал российскому лидеру: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».

Как ранее писал News.ru, Трамп сказал журналистам, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в выборы США.