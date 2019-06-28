Политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков объяснил шутку президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о вмешательстве России в выборы США.
Трамп должен говорить для своих СМИ, что вот, мол, он требует от России не вмешиваться в выборы, потому что общественность требует, чтобы он верил американским спецслужбам, которые говорят, что Россия вмешивается в выборы, — сказал Марков News.ru.
Однако на самом деле Трамп понимает, что американские спецслужбы врут, добавил эксперт.
Трамп во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным «на полях» саммита «Большой двадцатки» в шуточной форме два раза сказал российскому лидеру: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».
Как ранее писал News.ru, Трамп сказал журналистам, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в выборы США.