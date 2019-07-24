https://static.news.ru/photo/de6593b6-ae28-11e9-a4ca-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская заявила, что переходит на работу в комитет нижней палаты парламента по международным делам.

По её словам, она хотела работать в нём ещё в 2016 году. Сейчас Поклонская заканчивает обучение в дипломатической академии при МИД РФ, где изучает основы международной безопасности, передаёт РИА Новости .

Я в последний раз даю конференцию в лице заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, так как уже подала заявление о работе в комитете по международным делам, — сообщила она.

Депутат отметила, что большой опыт работы прокурором и её деятельность в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы должен помочь ей на новом месте.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала издания, распространившие якобы её комментарий о связях с сектой царебожников, дать опровержение, поскольку об этом она не заявляла. В противном случае защитница императорской семьи обещает подать на журналистов в суд.