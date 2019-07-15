https://static.news.ru/photo/bf33a6c0-a704-11e9-ac4e-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Поклонская Фото: vk.com/poklonskaya_nv

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала издания, распространившие якобы её комментарий о связях с сектой царебожников, дать опровержение, поскольку об этом она не заявляла. В противном случае защитница императорской семьи обещает подать на журналистов в суд.

Господа, уж не знаю, чей заказ вы выполняете, но если вы сегодня же не опомнитесь и не дадите опровержение данной новости, бесстыжим образом ссылаясь на интервью со мной, которого не было, завтра же подготовлю иск в суд! — написала Поклонская на своей странице в соцсети « ВКонтакте ».

В преддверии «царских дней» (видимо, имеется в виду годовщина расстрела Николая II и его семьи в 1918 году. — News.ru) парламентарий заявила, что готова дать комментарий СМИ «на этот счёт».

Не надо ссылаться на некие «осведомлённые источники». Запомните: в моём окружении нет таких. А тот, кто представляется таковым, никакого отношения ко мне не имеет! — добавила Поклонская.

Как писал News.ru, ранее в некоторых СМИ со ссылкой на некий источник в окружении Натальи Поклонской появилась информация о том, что депутат Госдумы якобы перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Также сообщалось, что связи с сектой она прекратила якобы под влиянием мужа — руководителя аппарата российского омбудсмена Ивана Соловьёва.