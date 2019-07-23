https://static.news.ru/photo/01bfba94-ad57-11e9-8654-fa163e074e61_1024.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова высказалась за необходимость корректировок избирательного законодательства. По её мнению, необходимость отстаивать эту позицию продиктована ситуацией с текущими выборами. Об этом она заявила в ходе встречи с кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Я надеюсь, мы эту работу не бросаем, что эти выборы, которые пройдут, дадут нам еще больше поводов и аргументов для того, чтобы отстаивать свою позицию, что законодательство, если не кардинально менять, то существенные корректировки вносить, — цитирует Памфилову РИА Новости .

Она также отметила, что не всегда довольна текущим законодательством. По словам главы ЦИК, комиссия работает над предложениями по совершенствованию нормативных актов.

Вы знаете, что ЦИК не обладает правом законодательной инициативы,... но мы, понимая, что не отвечает наше законодательство требованиям времени, вызовам общества, мы проводили круглые столы, конференции, приглашали экспертное сообщество, обобщили предложения, что нужно менять, — сказала Памфилова.

Как ранее писал News.ru, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев по итогам выездной проверки сообщил о грубых нарушениях в десятой части избиркомов Санкт-Петербурга. Он связал это с административным давлением.