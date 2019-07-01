https://static.news.ru/photo/3859eaa4-9c0c-11e9-96df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com

Десятая часть избирательных комиссий в Санкт-Петербурге работает с грубыми нарушениями. Это происходит из-за административного давления, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев по итогам выездной проверки.

Он отметил, что абсолютное большинство комиссий работает штатно, и, «если имеются отклонения, они носят понятный характер и чаще всего связаны с большим объёмом работы». Однако, подчеркнул Булаев, в ряде случаев зафиксированы «достаточно сильные отклонения от общепринятых норм и даже федеральных законов».

Эти нарушения в работе комиссий, на наш взгляд, складываются <...> из-за того, что на них оказывается достаточно сильное административное давление со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов, — цитирует Булаева « Интерфакс ».

Вместе с тем, уточнил он, Центризбирком рассчитывает, что на местах примут меры и зарегистрируют всех кандидатов. От этого зависит судьба муниципальных выборов. На данный момент, заявил замглавы ЦИК, ещё есть шанс, что все кандидаты, которые хотели бы участвовать в избирательной кампании, смогут реализовать своё право. В этом случае отменять выборы Центризбирком «пока считает излишним», добавил Булаев.

Ранее, как писал News.ru, несколько оппозиционных кандидатов сообщили, что их не пускают в избирательные комиссии и не принимают у них документы. Помимо этого, бюджетников Санкт-Петербурга уличили в фальсификации подписей за губернатора города Александра Беглова. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала происходящее безобразием и пригрозила отменой голосования.