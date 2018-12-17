Резолюцию РФ по борьбе с нацизмом приняли в ООН

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и эскалацией современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.
В предложенном Россией проекте документа государствам предлагается ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами», включая законы. В резолюции выражена глубокая озабоченность процессом героизации нацизма, в том числе установкой памятников и мемориалов его приверженцам, сообщается в Twitter ООН.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма pic.twitter.com/J9UkZMyuWT— ООН (@UnitedNationsRU) 17 декабря 2018 г.
В проекте документа также говорится и о проведении массовых мероприятий в поддержку нацизма и неонацизма, на что также необходимо обратить внимание.
За проект проголосовали постоянные представители 129 государств, против высказались только США и Украина.
Ранее News.ru сообщал, что Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции, призывающий сохранить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Страны должны продолжить переговоры по соблюдению обязательств по договору РСМД.