Резолюцию РФ по борьбе с нацизмом приняли в ООН

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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и эскалацией современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.

В предложенном Россией проекте документа государствам предлагается ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами», включая законы. В резолюции выражена глубокая озабоченность процессом героизации нацизма, в том числе установкой памятников и мемориалов его приверженцам, сообщается в Twitter ООН.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма pic.twitter.com/J9UkZMyuWT — ООН (@UnitedNationsRU) 17 декабря 2018 г.

В проекте документа также говорится и о проведении массовых мероприятий в поддержку нацизма и неонацизма, на что также необходимо обратить внимание.

За проект проголосовали постоянные представители 129 государств, против высказались только США и Украина.

Ранее News.ru сообщал, что Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции, призывающий сохранить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Страны должны продолжить переговоры по соблюдению обязательств по договору РСМД.