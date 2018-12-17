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Резолюцию РФ по борьбе с нацизмом приняли в ООН

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке Johannes Schmitt-Tegge/ dpa/Global Look Press

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

политика [ версия для печати ]

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и эскалацией современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.

В предложенном Россией проекте документа государствам предлагается ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами», включая законы. В резолюции выражена глубокая озабоченность процессом героизации нацизма, в том числе установкой памятников и мемориалов его приверженцам, сообщается в Twitter ООН.

В проекте документа также говорится и о проведении массовых мероприятий в поддержку нацизма и неонацизма, на что также необходимо обратить внимание.

За проект проголосовали постоянные представители 129 государств, против высказались только США и Украина.

Ранее News.ru сообщал, что Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции, призывающий сохранить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Страны должны продолжить переговоры по соблюдению обязательств по договору РСМД.


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