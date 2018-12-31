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Мэр Анадыря ушёл в отставку по своему желанию

Илья Давиденко novomariinsk.ru

Илья Давиденко

политика [ версия для печати ]

Глава города Анадырь Илья Давиденко подал в отставку. Мэр столицы Чукотского автономного округа подал соответствующее заявление с формулировкой «по собственному желанию».

Он также сообщил о намерении не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в 2019 году выборах.

«Илья Давиденко уведомил губернатора Чукотки Романа Копина о своей досрочной отставке с поста главы окружной столицы в связи с переездом в другой регион на постоянное место жительства», — сообщила пресс-служба главы региона.

44-летний Давиденко возглавил администрацию Анадыря в 2014 году по итогам выборов, на которых набрал 83,08% голосов избирателей. Срок полномочий мэра истекал в сентябре 2019 года.

Ранее, как сообщал News.ru, мэр города Среднеуральска после длительного противостояния с депутатами местной Думы подал заявление об отставке по собственному желанию. Такое решение он принял после двухчасовой беседы заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько с парламентариями.


#чукотка #отставки #анадырь
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