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Навальный создаёт профсоюз бюджетников

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о создании собственного профсоюза. Организация «Профсоюз Навального» будет заниматься проблемами работников бюджетной сферы.

Навальный намерен добиваться справедливых выплат для бюджетников, поскольку «майские указы» президента, по его мнению, нарушаются повсеместно.

Профсоюз Навального будет оказывать людям юридическую помощь, в частности, отправлять жалобы в надзорные органы.

Принять участие в проекте могут работники 11 категорий: учителя, воспитатели детских садов, врачи, а также научные сотрудники и работники учреждений культуры.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал новое расследование Фонда борьбы с коррупцией об элитной вилле в Италии за миллион евро. Журналист назвал опубликованное видео «анекдотом собачьим», писал News.ru.


#бюджет #АлексейНавальный #профсоюзы
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