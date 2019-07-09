Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва должны выстраивать отношения в соответствии с положениями о создании Союзного государства.
Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще всё разрушим, что было сделано за это время, — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарём Союзного государства Григорием Рапотой.
Белорусский лидер также отметил, что страны не обсуждают объединение в одно государство.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин и Александр Лукашенко могут в ближайшее время встретиться на острове Валаам для проведения закрытых переговоров.