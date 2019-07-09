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Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал досрочно прекратить полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт в связи с её заявлением. Окончательное решение будет вынесено на заседании 10 июля. Об этом заявил глава комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

Поступило заявление от Гехт Ирины Альфредовны с просьбой досрочно прекратить её полномочия с 10 июля. Ирина Альфредовна планирует перейти на работу в органы исполнительной власти, — цитирует Тимченко ТАСС. Гехт...