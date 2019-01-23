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МИД РФ: Вашингтон взял курс на слом ДРСМД

Мария Захарова Сергей Лантюхов/News.ru

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Вашингтон взял курс на слом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва сожалеет, что США уклоняются от диалога по данному вопросу.

«Американцы не видят для себя смысла в каких-либо дополнительных обсуждениях, поскольку, видимо, твердо взяли курс на слом договора», — сказала Захарова на брифинге.

Захарова подчеркнула, что в Женеве российская сторона дважды предлагала замгоссекретарю США Андреа Томпсон предусмотреть в Пекине специальную двустороннюю встречу по данному договору, но конкретного ответа не последовало. Однако Россия готова к продолжению открытого диалога с представителями США по ДРСМД. Она также отметила, что США стремятся к бесконтрольному наращиванию своих вооружений, что может негативно сказаться на мировой безопасности. 

Как ранее писал News.ru, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США отрабатывают технологический потенциал ракет средней и меньшей дальности. Соединённые Штаты делают это, по мнению чиновника, под видом противоракетных испытаний. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также прокомментировал ДРСМД. Он сообщил, что обсудил с представителем России Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он ясно дал понять, что Берлин ждёт от Москвы прекращения нарушений соглашения, чтобы оно продолжало существовать.


#сша #россия #МИД #мариязахарова #ДРСМД
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