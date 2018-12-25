Матвиенко призвала привлечь больше женщин во власть

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи президента с Федеральным собранием предложила увеличить количество женщин во всех властных структурах.
«Считаю, что дальнейшее повышение роли женщин в жизни общества является мощным резервом социально-экономического развития страны», — заявила Матвиенко.
Матвиенко объяснила, что нельзя допускать отбора по гендерному признаку, так как женщины по уровню своего профессионализма не уступают мужчинам. Она также подчеркнула, что это не приведёт к матриархату.
Как ранее писал News.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия. Представитель Совфеда также отметила, что зачастую заключение под стражу нецелесообразно и используется для «психологического давления», чтобы добиться от подсудимого необходимых показаний для следствия.