Матвиенко призвала привлечь больше женщин во власть

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Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи президента с Федеральным собранием предложила увеличить количество женщин во всех властных структурах.

«Считаю, что дальнейшее повышение роли женщин в жизни общества является мощным резервом социально-экономического развития страны», — заявила Матвиенко.

Матвиенко объяснила, что нельзя допускать отбора по гендерному признаку, так как женщины по уровню своего профессионализма не уступают мужчинам. Она также подчеркнула, что это не приведёт к матриархату.

Как ранее писал News.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия. Представитель Совфеда также отметила, что зачастую заключение под стражу нецелесообразно и используется для «психологического давления», чтобы добиться от подсудимого необходимых показаний для следствия.