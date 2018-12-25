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Матвиенко призвала привлечь больше женщин во власть

Валентина Матвиенко Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Валентина Матвиенко

политика [ версия для печати ]

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи президента с Федеральным собранием предложила увеличить количество женщин во всех властных структурах.

«Считаю, что дальнейшее повышение роли женщин в жизни общества является мощным резервом социально-экономического развития страны», — заявила Матвиенко.

Матвиенко объяснила, что нельзя допускать отбора по гендерному признаку, так как женщины по уровню своего профессионализма не уступают мужчинам. Она также подчеркнула, что это не приведёт к матриархату.

Как ранее писал News.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия. Представитель Совфеда также отметила, что зачастую заключение под стражу нецелесообразно и используется для «психологического давления», чтобы добиться от подсудимого необходимых показаний для следствия.


#россия #советфедерации #власть #женщины #ВалентинаМатвиенко
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