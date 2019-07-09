https://static.news.ru/photo/ed75c9d4-a22a-11e9-8858-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российское правительство затягивает процесс переговоров по интеграции двух стран.

Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена... Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли. То есть идёт непонятное торможение этих процессов, — заявил Лукашенко в ходе встречи с госсекретарём Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.

Белорусский президент заявил, что скоро состоится встреча президентов РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге, а итогов деятельности рабочей группы по интеграции нет, обсуждать нечего.

Лукашенко призвал Рапоту взять вопрос на контроль и жёстко поставить перед российской стороной вопрос о том, что необходимо выйти на какие-то итоги и сформировать повестку для переговоров с президентом Путиным 17–18 июля.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва должны выстраивать отношения в соответствии с положениями о создании Союзного государства, писал ранее News.ru.