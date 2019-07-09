10 июля в Лондоне откроется двухдневная Глобальная конференция по вопросу о свободе прессы. Её организаторы не стали откладывать в долгий ящик «практическую работу» со СМИ и заранее продемонстрировали на наглядном примере, как не стоит обращаться с журналистами. От британцев в очередной раз досталось россиянам. А точнее RT и Sputnik. Кремль не стал оставаться в стороне.

Возможно, эта конференция так и осталась бы на задворках информационного пространства. В Лондоне чуть ли не в ежедневном режиме проходят различные «мозговые штурмы». Слово «глобальная» прописывается в очередном названии чуть не автоматически. Организаторы, как правило, раздувают щёки, стараясь выглядеть максимально презентабельно перед своими спонсорами. Но итоговое КПД зачастую умещается в нескольких скупых строчках на той или иной инфоленте.

Однако эта Глобальная конференция нашла чем отметиться. Журналистов российских RT и Sputnik решили не пустить на мероприятие. Причём решение принималось на уровне британского МИД. Посольство РФ в Лондоне в ответ выразило категорическое несогласие с отказом в аккредитации российским медиа и назвало это решение «ярким примером лицемерия и двойных стандартов».

В Форин-офисе пояснили, что в аккредитации отказано из-за той роли, которые эти СМИ якобы играют в распространении дезинформации. Газета The Guardian привела слова представительницы британского Министерства иностранных дел, что журналисты RT и Sputnik не были аккредитованы из-за «их активной роли в распространении дезинформации». Она также отметила, что удовлетворить все запросы об аккредитации невозможно.

Британский МИД о том, почему нас не пустили на конференцию по свободе слова в Лондоне: «Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации». Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели, — написала в Telegram-канале главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В то же время, добавила она, можно припомнить, как МИД Великобритании «стыдливо потёр пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей».

Или как Би-би-си пытались найти «русский след» — хоть какой-нибудь, хоть завалящий — на протестах «жёлтых жилетов» в Париже. Редакция требует крови, чё, — подытожила Симоньян.

Однако представителей британских СМИ на Глобальную конференцию отчего-то пустили. Для них места нашлись.

Где хоть какая-то логика? Или о её существовании в Лондоне подзабыли? Помнят ли в британской столице о существовании иной точки зрения? Или все в мире, по мнению британцев, должны думать так, как велит западный мир? Абсурдом назвал отказ в аккредитации российских СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, решение британского МИДа подрывает авторитет мероприятия.

Это может быть только квазиконференцией, никакого серьёзного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может... Это самое яркое проявление абсурдности происходящего. Причём эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный затяжной характер. Мы можем только сожалеть в этой связи, — добавил он.

Интересно, как отреагируют участники Глобальной конференции по вопросу о свободе слова на прямое и откровенное ущемление этой самой свободы?