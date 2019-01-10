Левый фронт на службе у Кремля

https://news.ru/storage/news/c64c6656ce9d11c8fee662a251da102d/059642c5-72e2-403e-a16a-409fb6b75197_850.jpg Сергей Красноухов/ТАСС

Митинговать за Курилы выгодней, чем против пенсий

Как стало известно, левый фронт Удальцова уведомил столичные власти о намерении провести 20 января на Суворовской площади митинг за сохранение территориальной целостности страны. Той самой целостности, которой, дескать, угрожают тайные замыслы Кремля по передаче Курильской гряды Японии.

Весьма характерен и сам выбор даты для такого массового действа, поскольку митинг должен прозвучать накануне намеченного на следующий день визита к нам самого японского премьера Абэ. А уж тот, как теперь все знают, поклялся на могиле отца вернуть острова Стране восходящего солнца.

Понятно, что в последние несколько недель курильскую проблему так раздули, что алармистские предупреждения против кремлевской капитуляции, как кажется, звучат уже чуть не из каждого утюга. И хоть ясно, что визит премьера в Москву мало что решит. И самому Кремлю явно не до таких геополитических решений, недаром в ходе своей встречи с прессой Владимир Путин предложил японским коллегам подписать мирный договор без всяких условий. Да и условный мирный договор при наличии функционирующих дипломатических отношений выглядит просто фетишем. Но спекуляций на эту тему в том же интернете уже собралась целая библиотека.

Вот и находящийся под надзором Удальцов, внук и племянник видных дипломатов, решил воспользоваться темой для консолидации своего явно застоявшегося актива. Словно немало число чисто социальных тем, реально волнующих население, уже не играют роль привлекательных митинговых лозунгов. Притом, что и прежние митинги, собираемые исключительно силами Левого фронта, представительностью не блистали, и выступать лидерам леваков приходилось в присутствии нескольких сотен активистов. Кирилл Зыков/АГН "Москва" Сергей Удальцов

Впрочем, и сейчас вряд ли призыв защитить Курилы у памятника великому полководцу отзовется мощной митинговой волной. Но сам выбор Удальцова весьма показателен. И свидетельствует о некоторой растерянности в левых рядах. Ведь Левый фронт хоть и самостоятелен, но в некотором смысле организация интегрирована с КПРФ. А у старших товарищей из официальной оппозиции сейчас период некоторого примирения с властями, которые были расстроены нежданной активностью системной оппозиции на региональных выборах.

Поэтому тот же Геннадий Зюганов попросил о возобновлении аудиенций у президента и явно не склонен сейчас поднимать протестную волну по болезненным для Кремля вопросам. Прежде всего, социальным. Злые языки уверяют, что лидер коммунистов озадачен решением семейных вопросов. В частности, ввода в ЦК партии своего внука Леонида, которого уже сумел протащить с поддержкой властей в Мосгордуму. А для решения таких тонких вопросов не надо пока гнать протестную волну. Давно говорят, что сам ветеран уйдет на символический пост председателя партии. А реальные вожжи возьмет в свои руки его зам Агафонов. И все при санкционировании кремлевской администрацией.

Так что, и Удальцову со товарищи приходится маневрировать и избегать острых тем. Куда нейтральнее требовать не передавать Курилы Японии, чем бороться против пенсионной реформы. Такие митинги и для власти полезны, поскольку укрепляют ее позиции на переговорах с японцами. Дескать, народ наш против!