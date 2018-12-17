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Как Кожемяко стал губернатором

Олег Кожемяко Алексей Никольский/РИА Новости

Олег Кожемяко

политика [ версия для печати ]
При этом протестное голосование никуда не делось

Скандальный избирательный марафон в Приморье завершился победой врио губернатора Олега Кожемяко — ставленника федерального центра. Его участие в выборах в качестве самовыдвиженца никого не обмануло: слишком уж явно поддерживали кандидата из Москвы, слишком уж ретиво радовались его победе. На фоне протестного голосования в сентябре, когда победителем едва не стал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, выбор «лояльного» кандидата выглядит удивительным. News.ru выяснил у экспертов, с чем связана победа Кожемяко.

1. Отсутствие интереса

По данным ЦИК, кандидат Кожемяко набрал на выборах 61,88% голосов избирателей. При этом явка на выборах составила около 40%, то есть по факту голоса за Кожемяко отдали лишь четверть приморцев.

«Большинство жителей региона разочаровались в избирательной процедуре. После отмены выборов, на которых фактически побеждал Ищенко, интрига была утеряна», — пояснил News.ru политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, в условиях низкой явки большое значение приобретают голоса лояльного электората. Это бюджетники, военнослужащие, заключённые, пенсионеры, пациенты больниц — люди, которые зависят от власти, не будут отстаивать свои права на независимое голосование. Они поддержат того, кого выдвинула власть. И чем меньше явка, тем большую долю составляет такой «управляемый электорат». Тем больше шансов, что победит «нужный» кандидат.

По словам Орешкина, низкая явка — игнорирование выборов — свидетельствует о недовольстве приморцев. И ещё раз доказывает, насколько эфемерными оказываются по сути демократические механизмы смены власти.

2. Зачистка конкурентов

На предыдущем туре выборов основным конкурентом провластного кандидата Андрея Тарасенко был коммунист Ищенко. В этот раз до финального этапа его не допустили. КПРФ отказалась выдвигать Ищенко, и он пошёл на выборы самовыдвиженцем — но не сумел преодолеть муниципальный фильтр. Также до выборов не добрались Виктор Старицин (представитель Коммунистической партии социальной справедливости), Олег Митволь («Зелёные») и самовыдвиженец Александр Коваленко.

«Главная особенность кампании — недопуск Ищенко, который бы выборы выиграл», — заявил в комментарии «Ведомостям» политолог Александр Кынев.

Уже в декабре из гонки выбыл кандидат от «Патриотов России» Игорь Степаненко. Он сам подал в ЦИК заявление о снятии кандидатуры, мотивировав это неудовлетворительными результатами соцопросов. Повестка кандидата во многом совпадала с программой Кожемяко. Противниками врио губернатора стали четыре кандидата — малоизвестные в Приморье.

3. Свобода манёвра

Победа Кожемяко обусловлена, прежде всего, привлечением колоссальных ресурсов, которые Москва сосредоточила в его руках, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин.

Олег Кожемяко Юрий Смитюк/ТАСС

Олег Кожемяко

«По порядку привлечённых ресурсов эта кампания была сопоставима с президентской: административные, финансовые, информационные, политтехнологические», — говорит собеседник News.ru.

Самое главное, что федеральный центр существенно расширил для Кожемяко спектр возможностей. Врио губернатора претворил в жизнь популистские инициативы — увеличение дотаций, поддержка детей войны и других социально незащищённых категорий граждан. Да что там говорить — при Кожемяко Владивосток получил статус столицы Дальнего Востока. «При­мо­рье уже по­лу­чи­ло боль­шое ко­ли­че­ство плю­сов от при­хо­да Ко­же­мя­ко», — констатировал в материале «РК» политолог Павел Наливайко.

Однако такая стратегия может в целом оказаться проигрышной, отмечает Павел Салин. Он подчеркнул, что в других «проблемных» регионах федеральный центр вряд ли сможет выделять такие серьёзные ресурсы на грядущих губернаторских выборах.

«Старого, непопулярного губернатора убрали. Нового, перспективного назначили. Может быть, новый будет лучше? Люди склонны к компромиссам», — считает Дмитрий Орешкин.

Политолог подчеркнул, что Кожемяко действительно может оказаться неплохим главой региона. У него есть шансы привлечь финансирование — поэтому голосование за него весьма прагматично.

4. Слабая оппозиция

Фактически последние месяцы предвыборную кампанию в Приморье вёл только один кандидат — Кожемяко. Оппозиционные фигуры практически не проводили встреч с жителями, не распространяли программу, не мелькали на телевидении. Но даже несмотря на это, малоизвестный кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко смог получить 25,2% голосов избирателей.

Перед выборами в Приморье с оппозицией «хорошо поработали», чтобы противники власти не мешали Кожемяко, не участвовали в этой кампании, считает Павел Салин. По его словам, не допущенный до выборов Андрей Ищенко мог бы, по крайней мере, призвать приморцев голосовать за кандидата от ЛДПР, тогда в первом туре победить ему бы не удалось. Однако он этого не сделал, вместо этого агитировал людей портить бюллетени.

Андрей Ищенко facebook.com/andrgtr

Андрей Ищенко

5. Отсутствие наблюдателей

Если во время предыдущего тура выборов в Приморье пресса бурлила информацией о «нарисованных» голосах, то сейчас ажиотажа не наблюдается. Редкие эксперты пытаются анализировать результаты с УИК, делая выводы о предполагаемых фальсификациях. В частности, электоральный эксперт Сергей Шпилькин счёл, что при подсчёте голосов Кожемяко приписали лишние голоса, а также завысили явку. Он оценил реальный результат Кожемяко в 46−47%, а явку — в 37%.

Автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в комментарии URA.Ru назвал выборы «самыми чистыми». «Сделали всё, чтобы обеспечить прозрачность выборов, даже пригласили в качестве наблюдателей оппозиционное движение "Голос"», — заявил Баширов.

Между тем сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил News.ru, что независимых наблюдателей никто в Приморье не приглашал. Наоборот, можно даже сказать, что их деятельности препятствовали. В нашей стране некоммерческие организации не могут сами направлять волонтёров наблюдать на избирательные участки. Направления может подписывать либо Общественная палата, либо кандидаты — участники выборов.

Мельконьянц рассказал, что «Голос» обратился в штабы всех кандидатов и в Общественную палату. Однако направления согласились дать лишь соратники Кожемяко — причём всего в количестве 20 штук. По словам общественного деятеля, 20 наблюдателей — это капля в море, когда в регионе работали тысячи избирательных участков. Возможность наблюдать за выборами потеряли и коммунисты, поскольку представитель КПРФ не участвовал в них.

«Говорить о широкомасштабном наблюдении не приходится», — констатировал Мельконьянц. Даже если масштабные фальсификации имели место, заметить их общественники не могли.

Он пояснил, что сейчас в движении «Голос» аккумулируют всю известную информацию. Это и открытые данные, и сведения, поступившие от членов комиссии с правом решающего голоса. Проанализировав все имеющиеся материалы, «Голос» попытается сделать вывод о прозрачности выборов и направит свои разработки в прокуратуру.


#выборы #Кожемяко #Приморье
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