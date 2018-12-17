Как Кожемяко стал губернатором

Скандальный избирательный марафон в Приморье завершился победой врио губернатора Олега Кожемяко — ставленника федерального центра. Его участие в выборах в качестве самовыдвиженца никого не обмануло: слишком уж явно поддерживали кандидата из Москвы, слишком уж ретиво радовались его победе. На фоне протестного голосования в сентябре, когда победителем едва не стал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, выбор «лояльного» кандидата выглядит удивительным. News.ru выяснил у экспертов, с чем связана победа Кожемяко.
1. Отсутствие интереса
По данным ЦИК, кандидат Кожемяко набрал на выборах 61,88% голосов избирателей. При этом явка на выборах составила около 40%, то есть по факту голоса за Кожемяко отдали лишь четверть приморцев.
«Большинство жителей региона разочаровались в избирательной процедуре. После отмены выборов, на которых фактически побеждал Ищенко, интрига была утеряна», — пояснил News.ru политолог Дмитрий Орешкин.
По его словам, в условиях низкой явки большое значение приобретают голоса лояльного электората. Это бюджетники, военнослужащие, заключённые, пенсионеры, пациенты больниц — люди, которые зависят от власти, не будут отстаивать свои права на независимое голосование. Они поддержат того, кого выдвинула власть. И чем меньше явка, тем большую долю составляет такой «управляемый электорат». Тем больше шансов, что победит «нужный» кандидат.
По словам Орешкина, низкая явка — игнорирование выборов — свидетельствует о недовольстве приморцев. И ещё раз доказывает, насколько эфемерными оказываются по сути демократические механизмы смены власти.
2. Зачистка конкурентов
На предыдущем туре выборов основным конкурентом провластного кандидата Андрея Тарасенко был коммунист Ищенко. В этот раз до финального этапа его не допустили. КПРФ отказалась выдвигать Ищенко, и он пошёл на выборы самовыдвиженцем — но не сумел преодолеть муниципальный фильтр. Также до выборов не добрались Виктор Старицин (представитель Коммунистической партии социальной справедливости), Олег Митволь («Зелёные») и самовыдвиженец Александр Коваленко.
«Главная особенность кампании — недопуск Ищенко, который бы выборы выиграл», — заявил в комментарии «Ведомостям» политолог Александр Кынев.
Уже в декабре из гонки выбыл кандидат от «Патриотов России» Игорь Степаненко. Он сам подал в ЦИК заявление о снятии кандидатуры, мотивировав это неудовлетворительными результатами соцопросов. Повестка кандидата во многом совпадала с программой Кожемяко. Противниками врио губернатора стали четыре кандидата — малоизвестные в Приморье.
3. Свобода манёвра
Победа Кожемяко обусловлена, прежде всего, привлечением колоссальных ресурсов, которые Москва сосредоточила в его руках, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин.
Олег Кожемяко
Олег Кожемяко
«По порядку привлечённых ресурсов эта кампания была сопоставима с президентской: административные, финансовые, информационные, политтехнологические», — говорит собеседник News.ru.
Самое главное, что федеральный центр существенно расширил для Кожемяко спектр возможностей. Врио губернатора претворил в жизнь популистские инициативы — увеличение дотаций, поддержка детей войны и других социально незащищённых категорий граждан. Да что там говорить — при Кожемяко Владивосток получил статус столицы Дальнего Востока. «Приморье уже получило большое количество плюсов от прихода Кожемяко», — констатировал в материале «РК» политолог Павел Наливайко.
Однако такая стратегия может в целом оказаться проигрышной, отмечает Павел Салин. Он подчеркнул, что в других «проблемных» регионах федеральный центр вряд ли сможет выделять такие серьёзные ресурсы на грядущих губернаторских выборах.
«Старого, непопулярного губернатора убрали. Нового, перспективного назначили. Может быть, новый будет лучше? Люди склонны к компромиссам», — считает Дмитрий Орешкин.
Политолог подчеркнул, что Кожемяко действительно может оказаться неплохим главой региона. У него есть шансы привлечь финансирование — поэтому голосование за него весьма прагматично.
4. Слабая оппозиция
Фактически последние месяцы предвыборную кампанию в Приморье вёл только один кандидат — Кожемяко. Оппозиционные фигуры практически не проводили встреч с жителями, не распространяли программу, не мелькали на телевидении. Но даже несмотря на это, малоизвестный кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко смог получить 25,2% голосов избирателей.
Перед выборами в Приморье с оппозицией «хорошо поработали», чтобы противники власти не мешали Кожемяко, не участвовали в этой кампании, считает Павел Салин. По его словам, не допущенный до выборов Андрей Ищенко мог бы, по крайней мере, призвать приморцев голосовать за кандидата от ЛДПР, тогда в первом туре победить ему бы не удалось. Однако он этого не сделал, вместо этого агитировал людей портить бюллетени.
Андрей Ищенко
Андрей Ищенко
5. Отсутствие наблюдателей
Если во время предыдущего тура выборов в Приморье пресса бурлила информацией о «нарисованных» голосах, то сейчас ажиотажа не наблюдается. Редкие эксперты пытаются анализировать результаты с УИК, делая выводы о предполагаемых фальсификациях. В частности, электоральный эксперт Сергей Шпилькин счёл, что при подсчёте голосов Кожемяко приписали лишние голоса, а также завысили явку. Он оценил реальный результат Кожемяко в 46−47%, а явку — в 37%.
Автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в комментарии URA.Ru назвал выборы «самыми чистыми». «Сделали всё, чтобы обеспечить прозрачность выборов, даже пригласили в качестве наблюдателей оппозиционное движение "Голос"», — заявил Баширов.
Между тем сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц сообщил News.ru, что независимых наблюдателей никто в Приморье не приглашал. Наоборот, можно даже сказать, что их деятельности препятствовали. В нашей стране некоммерческие организации не могут сами направлять волонтёров наблюдать на избирательные участки. Направления может подписывать либо Общественная палата, либо кандидаты — участники выборов.
Мельконьянц рассказал, что «Голос» обратился в штабы всех кандидатов и в Общественную палату. Однако направления согласились дать лишь соратники Кожемяко — причём всего в количестве 20 штук. По словам общественного деятеля, 20 наблюдателей — это капля в море, когда в регионе работали тысячи избирательных участков. Возможность наблюдать за выборами потеряли и коммунисты, поскольку представитель КПРФ не участвовал в них.
«Говорить о широкомасштабном наблюдении не приходится», — констатировал Мельконьянц. Даже если масштабные фальсификации имели место, заметить их общественники не могли.
Он пояснил, что сейчас в движении «Голос» аккумулируют всю известную информацию. Это и открытые данные, и сведения, поступившие от членов комиссии с правом решающего голоса. Проанализировав все имеющиеся материалы, «Голос» попытается сделать вывод о прозрачности выборов и направит свои разработки в прокуратуру.