В чём смысл битвы за Приморье

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Олег Кожемяко

Власть показала, за каких «независимых» кандидатов надо голосовать

Небывалый случай. Премьер Медведев позвонил и поздравил Олега Кожемяко с победой на приморских губернаторских выборах до того, как закончился официальный подсчёт голосов. Жест фактически беспрецедентный в нашей постсоветской истории. И хотя после подсчёта 60 процентов голосов всё было ясно, приличия вроде бы требовали выдержать паузу. Но звонок премьера выдал определённое нетерпение лидера «Единой России», хотя фаворит финиша затянувшейся предвыборной гонки, вышедшей фактически на третий тур, баллотировался в качестве независимого кандидата.

В то же время есть информация, что незапланированные губернаторы Хабаровского края, Владимирской области и Хакасии ни после выборов, ни после своих инаугураций так и не дождались президентского приветствия. Хотя их всё-таки пригласили в столицу на празднования по случаю 25-летия действующей Конституции России. Дошло до того, что пресс-секретарь «Роснефти» в радиоэфире обозвал молодого хакасского лидера «дебилом», что, в принципе, отражает разочарование такими итогами и в среде высших чиновников, и в среде олигархов.

Собственно, и экстренный перенос столицы Дальневосточного федерального округа из традиционного Хабаровска во Владивосток стал не просто жестом поддержки избирательной кампании Кожемяко, но и демонстрацией отношения центра к новому губернатору-выскочке. Как стало принято говорить, действующая власть просто по-человечески обиделась.

С Приморьем же случай во всех отношениях был особый. Все же видели, как на встрече с прошлым официальным кандидатом Тарасенко президент страны на глазах миллионов телезрителей сказал: «Всё будет хорошо!» И хотя фразу эту можно трактовать по-разному, было ясно, что перед вторым решающим туром первое лицо государства официально поддержало одного из кандидатов. Именно поэтому ретивые деятели в некоторых городах Приморья, в частности в Уссурийске, настолько грубо бросились корректировать итоги голосования, что и выборы пришлось отменить. Хотя и победа Андрея Ищенко не была признана. Пошли разговоры о кризисе власти, о падениях её рейтингов и об ослаблении поддержки даже не во фрондирующих столицах, но в провинции.

facebook.com/tarasenkolive Андрей Тарасенко (справа)

Поэтому на новых выборах в Приморье в прямом смысле свет клином сошёлся. Надо было символически, но переломить обозначившуюся тенденцию. Добиться успеха чистыми средствами, без обвинений в фальсификациях, за счёт подъёма привлекательности фигуры независимого кандидата Кожемяко. Создания вокруг его седой головы «нимба» защитника региона, страдающего от эгоизма центра. Показать людям, что он готов на решительные действия. И ради этого, ради чистой победы были мобилизованы самые ударные средства и специалисты. Хотя и избирательное поле было ненавязчиво зачищено от нежелательных конкурентов.

Нет сомнения в том, что Приморье теперь получит солидную финансовую поддержку от Кремля. И особенно на первых порах Кожемяко простят некоторые вольности и подчёркнутую независимость. Главное — показать населению, что в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры надо голосовать за правильных «независимых» кандидатов. Пока всё идёт по плану.