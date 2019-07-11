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Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Он сам попросил о сложении полномочий.

Временно исполняющим обязанности назначен Михаил Развожаев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее «Единая Россия» заявляла о политическом конфликте в Севастополе. Несколько рекламных щитов с предвыборными плакатами кандидатов в Заксобрание от этой партии были демонтированы. В городской администрации объясняли это контролем за законностью размещения рекламы независимо от содержания объявлений. Билборды с кандидатами от других политических сил остались на своих местах, писал News.ru.