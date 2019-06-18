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Несколько рекламных щитов с предвыборными плакатами кандидатов в Законодательное собрание от «Единой России» демонтированы в Севастополе. В городской администрации объясняют это контролем за законностью размещения рекламных конструкций независимо от содержания объявлений. В партии уверены: это политическая провокация.

Убранными с улиц оказались билборды с изображениями Михаила Чалого (брата известного севастопольского политика Алексея Чалого) и спикера Заксобрания Екатерины Алтабаевой, сообщает ForPost . Демонтаж осуществляет подконтрольное правительству Севастополя предприятие «Парки и скверы».

Представители партии между тем заявили, что намерены разобраться «в этой странной истории» и выяснить, «почему „под нож“ попали билборды с кандидатами „Единой России“, но при этом остались нетронутыми конструкции с изображением представителей других политических сил».

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак обвинил власти Севастополя в политической избирательности и указал на «объективные претензии к работе исполнительной власти в регионе» со стороны населения.

По его словам, только в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до сих пор не «построены онкологический диспансер, очистные сооружения, не достроены многоквартирные дома, инфекционная больница и многие другие объекты».

Вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, региональная власть дает распоряжения демонтировать билборды с изображением кандидатов «Единой России». <...> Притом что обязанность власти при организации выборов — предоставить равные возможности всем участникам, — цитирует Турчака РБК .

Это не первый случай сноса партийных билбордов в Севастополе. Об аналогичной ситуации, которая произошла перед майскими праздниками, писал « Коммерсант ». Тогда были демонтированы 90 из 100 билбордов с плакатами «Единой России».

Некоторые СМИ считают причиной происходящего личный конфликт бывшего спикера Заксобрания Алексея Чалого и губернатора Дмитрия Овсянникова. Так, в ноябре 2018 года Чалый записал видеообращение , в котором раскритиковал главу региона.

В «Единой России» конфликт исполнительной и законодательной власти назвали неприемлемым системным сбоем.

Ранее News.ru сообщал, что проведённые для Кремля закрытые социологические исследования выявили российские регионы, где назрела смена губернаторов. Таковыми оказались Севастополь, Архангельская область, а также республики Коми и Ингушетия.