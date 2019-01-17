Госдума лишила ПАСЕ десятков миллионов евро

https://news.ru/storage/news/65019ba49ea64faf4a2ef27790f3a000/f4da189c-aa55-4e43-b482-27bc833e61ef_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Госдума решила не вносить в Совет Европы очередной взнос, который составляет около 30 миллионов евро. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты единогласно высказались за то, чтобы не возобновлять работу и не направлять в ПАСЕ делегацию от РФ и приостановить платеж в текущем году. При этом Володин подчеркнул, что решения приняты в интересах населения России, сообщает РИА Новости.

Депутаты Госдумы отметили, что ПАСЕ пребывает в глубоком системном кризисе, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал следующим шагом выход России из Совета Европы.

Ранее Володин заявил, что к кризису отношений между РФ и ПАСЕ могут быть причастны США. По его словам, Москве заметно влияние, которое оказывает Вашингтон на европейскую организацию.