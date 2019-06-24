https://static.news.ru/photo/5759e2ea-9691-11e9-a003-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mod.mil.rus/facebook.com

Минобороны задействовало порядка 150 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и 35 кораблей и судов обеспечения во внезапной проверке Центрального военного округа. Такую информацию ведомство привело на брифинге для иностранных военных атташе в Москве.

В ходе внезапной проверки будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз и уничтожения незаконных вооруженных формирований, — сообщил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильинн.

По замыслу проверки в высшую степень боеготовности приведены все органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Они будут проходить с 24 по 28 июня.

Ранее News.ru писал, что экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы 22 июня завершили артиллерийские стрельбы в акватории Финского залива. Военнослужащие вели огонь по реальным воздушным и морским целям. Помимо этого, они осуществили глубинные бомбометания и поиск подводных лодок условного противника, а также выполнили минно-торпедные и тральные упражнения. В Балтфлоте отметили, что участие в манёврах приняли более 10 кораблей и вспомогательных судов.