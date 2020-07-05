Нужна была жёсткая власть: Зюганов поспорил с Путиным о Конституции СССР

https://static.news.ru/photo/c61970ea-bed3-11ea-9499-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоявшие у истоков советского государства Владимир Ленин и Иосиф Сталин изначально были за образование единого и неделимого государства. Однако многие страны, уже получившие независимость, были согласны войти в состав СССР только в том случае, если у них будет право выхода из Союза, объяснил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Так он ответил на заявление президента Владимира Путина о том, что эта норма, прописанная в советской Конституции, а также монопольное право компартии на власть стали миной замедленного действия для распавшейся в итоге страны.

Зюганов отметил, что Ленину и Сталину досталось распавшееся государство, однако «российскую тысячелетнюю государственность» удалось спасти.

По словам лидера компартии, когда создавался Союз, было понятно, что в основе единства должны лежать «идея труда и справедливости, единый народнохозяйственный комплекс, единая мощная государственная собственность, единая крепкая армия». Вместе с этим, по его мнению, требовалась также «единая партия и единая цель построения социализма», которые обеспечивали бы внутреннюю сплочённость народа, позволяющую одолеть «всех противников, которые были».

В трёх Конституциях была заложена форма государственности. В первых двух — ленинской и сталинской — речь шла о диктатуре пролетариата. Почему? Потому что надо было отбиться от контрреволюции внутри страны и от Антанты, которая душила Советскую Республику. Нужна была жёсткая власть, но трудового народа, — цитирует Зюганова РИА Новости

Он добавил, что когда принимали брежневскую Конституцию, там уже было всенародное государство, а не диктатура пролетариата. При этом, подчеркнул он, есть «один закон политики и истории: живут Конституции, если они отражают интересы народа, его чаяния и укрепляют государственность».

Глава КПРФ напомнил, что в марте 1991 года на референдуме о целесообразности сохранения СССР 78% проголосовали «за». А это примерно такое же соотношение, как и число проголосовавших за обновление нынешней Конституции.

Проголосовали, я пришёл и отпраздновал — слава богу, уберегли страну, — сказал Зюганов.

Однако, уточнил он, высших чиновников того времени «не волновало это решение народа», потому что они вели борьбу за власть. И именно поэтому распался СССР. Зюганов предложил нынешним российским руководителям, если уж приняли изменения в Конституцию, думать о том, как её выполнять, вместо того, чтобы вспоминать о прошлом.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что опасность для Советского Союза была заложена ещё в 1922 году при образовании государства, а затем — в последующих Конституциях от 1924, 1936 и 1977 годов. Заключалась она в тезисе о праве союзных республик на выход из состава СССР.

При этом, по словам президента, в Конституции от 1977 года «было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть», которая стала стержнем государственной системы и связала собственные интересы с интересами всей страны. Именно поэтому, считает российский лидер, когда партия «начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна».

По мнению президента, нынешние поправки к российской Конституции от 1993 года о нерушимости границ и недопустимости отторжения территорий страны, а также норма о приоритете российского права над международным позволят избежать ошибок эпохи СССР.