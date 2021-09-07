Зюганов отказался комментировать обвинения своего зятя в коррупции
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:50, 07 сентября 2021
Геннадий ЗюгановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался комментировать «Известиям» коррупционный скандал, в котором предположительно замешан его зять, Сергей Никифоров. Подробности запутанной ситуации передаёт «Коммерсантъ».
Зять главы КПРФ проходил фигурантом по делу о взятке в роли организатора. Расследование проходило естественным путём, однако, узнав о родственных связях Никифорова, дело выделили в отдельное производство, заморозив его рассмотрение «по болезни», а подельников заключили под стражу.
Своё мнение об этой ситуации высказал генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант МВД России Александр Михайлов в интервью для «Собеседника».
Сам факт возбуждения уголовного дела на родственника высокопоставленного политика со статусом требует самого тщательного разбирательства строго по закону. И если что-то не срастается, то необходимо публично объяснить почему, — подчеркнул Михайлов.
По его мнению, дело могли приостановить в разработке, чтобы Никифоров мог избежать наказания по истечению пятнадцатилетнего срока давности. Сейчас зять Зюганова активно развивает свой бизнес: по имеющимся данным, он является владельцем фирмы «Медстандарт-МТ» и нескольких автомобилей премиум-класса (Porsche, Volkswagen Touareg и, предположительно, Mercedes-Benz).
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