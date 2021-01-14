Зюганов оценил работу Мишустина на посту премьера

https://static.news.ru/photo/65ab0fca-5721-11eb-ac49-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprfnews/facebook.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил работу Михаила Мишустина за год его пребывания в должности премьер-министра России. По его словам, кабмин стал более организованным, но главная задача так и не решена.

Если брать работоспособность, то правительство стало более организованным при Мишустине. Он усилил контроль, — цитирует лидера коммунистов «Интерфакс».

Зюганов добавил, что премьер укрепил ряд производственных направлений, но при этом отсутствует развитие в таких сферах, как образование, наука и фармацевтика.

Лидер КПРФ также подчеркнул, что нет существенных изменений в рамках финансово-экономического блока, что, по его словам, является основной задачей. Он заявил, что преодолеть системный кризис не получится без обновлений в данной сфере и стратегического планирования по использованию ресурсов страны на благо каждого гражданина.

Мишустин был назначен председателем правительства России 16 января 2020 года по инициативе президента Владимира Путина. Он сменил на этом посту Дмитрия Медведева. До этого он руководил Федеральной налоговой службой.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин назвал приоритеты в экономике России на 2021 год. В их числе повышение благосостояния населения, борьба с бедностью, снижение инфляции до 4%, повышение привлекательности и эффективности предпринимательства, внедрение удобных налоговых режимов, снижение административной нагрузки и развитие инфраструктуры.