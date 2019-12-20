https://static.news.ru/photo/7dfc44b2-24a1-11ea-af58-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал своё заявление о возможности проведения в России досрочных президентских выборов в 2020 году. По его словам, эти предположения связаны с грядущим в стране кризисом и с тем, что правительство «проваливает» послание президента Федеральному собранию.

Если следующий год будем так же проваливать, приседать... Бедность растёт, экономика буксует... А показатели послания президента не выполняются. И вот — высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический, — заявил он в интервью KP.RU.

Он пояснил, что Россия «топчется на месте». Золотовалютные резервы страны исчисляются миллиардами долларов, однако правительство не хочет вкладываться ни в науку, ни в здравоохранение, ни в образование. За 2019 год прирост промышленного производства составил всего 1%, а тем временем министры остаются на своих местах.

Ни в одной стране мира такого нет. Провалили — уходите, давайте, — возмутился Зюганов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года.

Слова Зюганова раскритиковали в Госдуме. Как предположил депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов, Зюганов пытается выставить ситуацию в стране «в не очень хорошем свете», чтобы увеличить рейтинг собственной партии на будущих выборах.